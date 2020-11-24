Россиян могут освободить от бумажной волокиты при получении пособий на детей

Министерство экономического развития России разработало законопроект, который позволит освободить россиян от бумажной волокиты при получении пособий по уходу за ребенком и единовременной выплаты при рождении детей. Об этом стало известно «Известиям».

Ссылаясь на документ проекта, издание отмечает, что родители смогут предоставлять лишь информацию о совместном проживании ребенка и родителей. Далее власти должны сами будут проверять достоверность указанных сведений о проживающих совместно с ребенком и о степени их родства. Соответствующий запрос информации осуществляется в порядке межведомственного информационного взаимодействия в МВД, а также в органах записи актов гражданского состояния. После этого будут начисляться пособия.

Данная инициатива является продолжением курса ведомства по проведению административной реформы, которая связана с оптимизацией работы органов власти.

В пресс-службе министерства сказали «Известиям», что реализация этого проекта позволит избежать обращения россиян за справками о составе семьи, выписок из домовых книг. В настоящее время уже готовы поддержать законопроект фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

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