Путин утвердил повышение НДФЛ на доходы более 5 млн рублей в год

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для состоятельных граждан. Документ опубликован на портале правовой информации.

С 2021 года для россиян, доход которых превышает 5 млн руб. в год, НДФЛ будет повышен с 13% до 15%.

Нововведение коснется периодических и активных доходов, связанных с трудовой деятельностью, в том числе зарплаты и дивидендов.

Однако закон не будет распространяться на доход от продажи личного имущества и выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.

Идея об отмене плоской шкалы НДФЛ в России принадлежит главе государства. Путин заявил о ней в июне текущего года и поручил разработать соответствующий законопроект.