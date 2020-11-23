Путин утвердил повышение НДФЛ на доходы более 5 млн рублей в год
Валерия Исполатова
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Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для состоятельных граждан. Документ опубликован на портале правовой информации.
С 2021 года для россиян, доход которых превышает 5 млн руб. в год, НДФЛ будет повышен с 13% до 15%.
Нововведение коснется периодических и активных доходов, связанных с трудовой деятельностью, в том числе зарплаты и дивидендов.
Однако закон не будет распространяться на доход от продажи личного имущества и выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.
Идея об отмене плоской шкалы НДФЛ в России принадлежит главе государства. Путин заявил о ней в июне текущего года и поручил разработать соответствующий законопроект.