В МИД РФ прокомментировали возможное возобновление наземного сообщения с Белоруссией

Замглавы МИД России Андрей Руденко рассказал, возможно ли возобновление наземного пассажирского сообщения с Белоруссией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в данном вопросе есть прогресс, стороны рассчитывают на снятие ограничений на пересечение российско-белорусской границы в случае улучшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в странах.

Руденко отметил, что пока динамика санитарной ситуации не позволяет возобновить наземное пассажирское сообщение, однако самолеты «Аэрофлота» и «Белавиа» уже осуществляют рейсы в обе стороны.

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