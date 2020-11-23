В МИД РФ прокомментировали возможное возобновление наземного сообщения с Белоруссией
Анна Светлова
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Замглавы МИД России Андрей Руденко рассказал, возможно ли возобновление наземного пассажирского сообщения с Белоруссией. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в данном вопросе есть прогресс, стороны рассчитывают на снятие ограничений на пересечение российско-белорусской границы в случае улучшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в странах.
Руденко отметил, что пока динамика санитарной ситуации не позволяет возобновить наземное пассажирское сообщение, однако самолеты «Аэрофлота» и «Белавиа» уже осуществляют рейсы в обе стороны.
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