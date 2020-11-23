Аналитики перечислили регионы с наиболее высокооплачиваемыми работниками

Наибольшие зарплаты в текущем году получают жители Москвы и Крайнего Севера. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

Так, в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в столице порядка 30–40% граждан получают ежемесячно свыше 100 тысяч рублей. Это говорит о том, что северные регионы остаются конкурентоспособными на рынке труда, хотя и потеряли ряд советских льгот и преференций.

Наименьшим этот показатель оказался в Кабардино-Балкарской республике, Мордовии и ряде других регионов Северного Кавказа. Зарплату в 100 тысяч рублей здесь получают около 1% жителей.

Аналитики также выяснили, что средняя зарплата по стране варьируется от 23 до 56 тысяч рублей. При этом в целом по России каждый 11-й работник получает менее 15 тысяч рублей в месяц.

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