Глава МИД Белоруссии посетовал на споры с РФ из-за поставок нефти и газа

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что сотрудничество Минска и Москвы было бы «еще более мощным» при отсутствии между сторонами споров по вопросам поставок республике нефти и газа. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Он констатировал, что Россия является для Белоруссии стратегическим союзником, а также главным партнером.

«И хотим мы этого или не хотим, но основной вектор, основная тяжесть нашего сотрудничества будет находиться в этом направлении. И от этого никто не отказывается – наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы эти связи во всех сферах и областях укреплялись и углублялись. Если бы у нас не было споров по нефти, газу, то убежден, что торгово-экономическое, политическое взаимодействие было бы еще более мощным», — заявил Макей.

По его словам, вместе с тем Минск также не собирается отказываться и от других направлений сотрудничества, так как 51% экспорта Белоруссии приходится на страны Евросоюза, дальнего зарубежья и другие государства.

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