В России снизилось число безработных

Численность безработных граждан в России в октябре 2020 года снизилось на 83 тыс. В процентном соотношении показатель безработицы сохранился на уровне сентября — 6,3%, свидетельствуют данные Росстата.

«Среди обнадеживающих цифр – информация об уменьшении числа безработных. В октябре, по методологии международной организации труда, их 4,69 млн человек. Это почти на 100 тысяч меньше, чем в сентябре, хотя в процентах число оказалось тем же – 6,3%», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что число уволенных граждан за прошедшие три месяца в России оказалось меньше, чем число тех, кто смог трудоустроиться.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил к концу 2021 года снизить безработицу в России до 4,7% среди экономически активного населения.

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