Официальный курс евро составил 90,26 рубля

Официальный курс евро на выходные и понедельник, 21-23 ноября, сократился на 8,4 коп. и составил 90,2643 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.

Курс доллара снизился на 25,07 коп. и достиг 76,01 руб.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) уменьшилась на 17,6 коп., до 82,4255 руб.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

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