Рубль повышается к доллару и евро в начале торгов

Анна Светлова Прослушать новость Остановить прослушивание

close Ohde/face to face/Global Look Press

Рубль в начале торгов незначительно повышается к доллару и евро вслед за нефтью. Об этом свидетельствуют

Курс доллара на выходные и понедельник, 21 — 23 ноября, сократился на 13 копеек и составил 75,92 рубля. Курс евро — на 14 копеек, до 90,20 рубля.

Нефть дорожает на 0,2% - до $44,30 за баррель сорта Brent.

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