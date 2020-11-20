Рубль повышается к доллару и евро в начале торгов
Анна Светлова
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» target=«_blank»>данные Московской биржи.
Рубль в начале торгов незначительно повышается к доллару и евро вслед за нефтью. Об этом свидетельствуют
Курс доллара на выходные и понедельник, 21 — 23 ноября, сократился на 13 копеек и составил 75,92 рубля. Курс евро — на 14 копеек, до 90,20 рубля.
Нефть дорожает на 0,2% - до $44,30 за баррель сорта Brent.
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