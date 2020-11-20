Россияне стали чаще покупать билеты в день отъезда

Россияне в октябре стали в полтора раза чаще бронировать билеты в день поездки по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитиков сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Доля билетов на самолет, приобретенных накануне вылета, составила 7% от общего числа, в том время как в прошлом году этот показатель был 4,8%.

Число купленных билетов на поезд в день отъезда выросло с 9,4% в 2019 году до 15,2% в нынешнем.

Отмечается, что чаще всего в день путешествия покупают авиа-, и ж/д билеты в Москву и Петербург. В спонтанные поездки на самолете россияне отправляются в Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Минеральные Воды, Казань, Уфу и Новосибирск.

На поезда билеты в день отъезда покупают в Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Ярославль, Тюмень, Брянск и Екатеринбург.

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