В ГД внесли законопроект о продлении отсрочки по выплате долгов для пострадавших от пандемии

В Госдуму поступил законопроект о продлении отсрочки по выплате долгов для пострадавших от пандемии коронавируса отраслей бизнеса и пенсионеров. В парламент его внесли сенатор Андрей Турчак и депутаты Сергей Неверов и Александр Хинштейн. Документ опубликован в думской электронной базе данных.

В июле был принят аналогичный закон. Тогда отсрочку по задолженности не более 15 млн руб. дали малому и среднему бизнесу, пострадавшим от коронавируса. Кроме того, отсрочку платежей по кредитам в пределах 1 млн руб. получили пенсионеры, пенсия которых меньше двух МРОТ.

В пояснительной записке указывается, что законопроектом предусматривается продление действия этого закона до 1 мая 2021 года.

Кроме того, авторы инициативы предлагают до 1 июля следующего года увеличить период, в который судебным приставам будет запрещено изымать движимое имущество должников-пенсионеров, за исключением принадлежащего им авто- и мототранспорта.

В документе отмечается, что реализация этих мер позволит сохранить защиту граждан и организаций, пострадавших от последствий пандемии, а также минимизировать ее негативные последствия.

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