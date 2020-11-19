США выделили $4 млн украинской охране в Азовском море

США выделили морской охране Украины в Мариуполе и Бердянске $4 млн в качестве помощи, пишет в Twitter посольство США в Киеве.

На эти средства украинской стороне поставят «новое оборудование», которое поможет реагировать на «агрессию в Азовском море».

«США через программу по экспортному контролю и безопасности границ объявили о помощи на $4 млн морской охране Украины в Мариуполе и Бердянске», — говорится в сообщении.

Другие детали не уточняются.

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