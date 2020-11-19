США выделили $4 млн украинской охране в Азовском море
Карина Казанцева
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США выделили морской охране Украины в Мариуполе и Бердянске $4 млн в качестве помощи, пишет в Twitter посольство США в Киеве.
На эти средства украинской стороне поставят «новое оборудование», которое поможет реагировать на «агрессию в Азовском море».
«США через программу по экспортному контролю и безопасности границ объявили о помощи на $4 млн морской охране Украины в Мариуполе и Бердянске», — говорится в сообщении.
Другие детали не уточняются.
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