США ввели санкции против двух российских компаний

США внесли в список санкций по КНДР две базирующиеся в России компании, пишет ТАСС со ссылкой на американский минфин.

Речь идет о действующей на территории России и КНДР «Генеральной торговой компании «Чхолсан» КНДР» (ООО «Чхолсан») и зарегистрированного в Санкт- Петербурге ООО «Мокран».

Санкции означают запрет для американских физических и юридических лиц вести дела с этими компаниями.

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