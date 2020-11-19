США ввели санкции против двух российских компаний
Карина Казанцева
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США внесли в список санкций по КНДР две базирующиеся в России компании, пишет ТАСС со ссылкой на американский минфин.
Речь идет о действующей на территории России и КНДР «Генеральной торговой компании «Чхолсан» КНДР» (ООО «Чхолсан») и зарегистрированного в Санкт- Петербурге ООО «Мокран».
Санкции означают запрет для американских физических и юридических лиц вести дела с этими компаниями.
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