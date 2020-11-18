На Дальний Восток на Новый год могут запустить чартеры

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На Дальний Восток на Новый год могут быть запущены чартеры, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову.

Она рассказала, что в настоящее время ряд туроператоров при поддержке Ростуризма прорабатывают возможность запуска данных чартерных программ.

Такие чартерные перелеты позволят в 1,5-2 раза снизить стоимость за счет того, что пакет услуг стоит в разы дешевле, чем покупка билета и бронирование гостиницы по отдельности, добавила Догузова.