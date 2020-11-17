«Массандру» оценили в более чем ₽5,3 млрд и выставили на аукцион

Крупнейшее в Крыму винодельческое и виноградарское объединение «Массандра» выставлено на аукцион. Как сообщает ТАСС, лот оценивается более чем в ₽5,3 млрд.

Отмечается, что размер ожидаемых поступлений в бюджет Крыма после приватизации — ₽6 млрд.

«Приватизация движимого имущества, включенного в состав казны Республики Крым и реестр имущества, находящегося в собственности Республики Крым, — обыкновенных акций в количестве 3 575 899 662 штуки, номинальной стоимостью ₽1 за одну акцию», — говорится в сообщении.

Предприятие выставлено единым лотом на аукционе в электронной форме. Прием заявок будет окончен 8 декабря, аукцион будет проведен 14 декабря. Начальная цена продажи составляет ₽5,3 млрд. Шаг аукциона — ₽26 млн.

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