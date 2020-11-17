Правительство выделило еще 62 млрд рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение дополнительно направить в регионы 61,8 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Об этом сообщается на сайте правительства.

Премьер заявил о своем решении по выделению средств на заседании камбина 12 ноября. Общая сумма средств резервного фонда на эти выплаты в 2020 году превысит 123 млрд рублей.

Отмечается, что необходимость дополнительного финансирования связана с ростом числа детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 4,2 млн человек.

Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет поручил ввести президент России Владимир Путин. Семьи с низкими доходами начали получать пособия с 1 июня 2020 года.

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