Власти потратят 200 млн рублей на мобильные бригады врачей в регионах

Премьер России Михаил Мишустин распорядился выделить 200 млн рублей на мобильные бригады для лечения пациентов с коронавирусом в регионах, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Федеральное финансирование пойдёт на оплату труда специалистов и командировочные расходы», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что федеральные медики выезжают в регионы с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией. Там они консультируют коллег и лечат больных. В бригады входят врачи разных профилей: анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи, кардиологи, терапевты.

В практике участвуют 32 лечебных учреждения, подведомственных минздраву.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 55 млн заболевших, 38 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались. В России выявили уже 1,9 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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