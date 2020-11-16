Мировые цены на нефть поднялись почти на 4%
Ника Пикекатлет
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Мировые цены на нефть выросли на примерно 4%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, по данным на 19.05 по мск, январские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялись на 3,72% до уровня в $44,37 за баррель.
При этом нефть WTI с расчетами на декабрь поднималась на 3,84%, отметив рост до $41,67 за баррель.
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