Потребление лекарств в России выросло в 15 раз

Объем потребления лекарственных препаратов в России вырос в 15 раз, рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Его слова передает ТАСС.

«В июне мы понимали и предполагали, предусмотрели наращивание объемов в два раза. Но, конечно же, никто не предполагал 15-кратного роста», — отметил министр.

После такого резкого роста спроса производители лекарств максимально нарастили мощности.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— РБК: в России наблюдается дефицит популярного антидепрессанта

— «Известия»: истинные причины дефицита лекарств не связаны с маркировкой

— В РФ продлили упрощенный порядок регистрации лекарств от COVID-19