Потребление лекарств в России выросло в 15 раз
Бернст Ю.
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Объем потребления лекарственных препаратов в России вырос в 15 раз, рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Его слова передает ТАСС.
«В июне мы понимали и предполагали, предусмотрели наращивание объемов в два раза. Но, конечно же, никто не предполагал 15-кратного роста», — отметил министр.
После такого резкого роста спроса производители лекарств максимально нарастили мощности.
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