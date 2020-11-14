Новак рассказал о влиянии регистрации вакцин от COVID-19 на рынок нефти
Полина Рутковская
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Регистрация новых вакцин от коронавируса дает рынку нефти поводы для оптимизма, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
«Мы достаточно оптимистично смотрим в следующий год с учетом того, что происходит регистрация новых вакцин [от коронавируса]», – отметил Новак.
Вице-премьер пояснил, что появление новой вакцины Pfizer и BioNTech привела к росту цены на нефть почти на 10% за сутки.
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