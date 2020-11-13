Эксперт предсказал курс рубля к концу 2020 года

Финансовый аналитик Виталий Калугин предсказал уровень падения курса рубля к концу 2020 года. Об этом сообщает Ura.ru.

По его словам, курс доллара к концу года составит около 78-79 рублей. Он напомнил, что на данный момент курс держится на отметке около 77,5 рубля.

Экономист добавил, что на такие изменения финансового рынка повлияли изменение нефтяных котировок и выборы президента США.

Калугин также предположил, что на рост курса национальной валюты также могут повлиять действия Минфина России.

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