Рубль укрепляется к доллару и евро

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Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи.

Курс доллара в начале торгов снижается на 12 коп., до 77,25 руб.

Евро опускается на 3 коп., до 91,23 руб.

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