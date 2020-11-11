Белоусов: «история с COVID-19» для экономики РФ закончится до 2021 года

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что история с коронавирусом для российской экономики завершится в конце 2020 — начале 2021 года, передает РИА «Новости».

«В целом, если говорить о ковидных таких вот проявлениях, остро связанных с экономикой...Эта история у нас в этом году, ну, может быть, там зимой 2021 года завершится», — отметил он.

При этом, по словам Белоусова, последствия пандемии будут проявляться еще в 2021 и 2022 годах.

России в этот период предстоит выйти из «гигантского бюджетного дефицита», который сложился на уровне 4,4%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Белоусов: ослабление рубля в нынешнем диапазоне не внушает тревогу

— Власти выделили на борьбу с коронавирусом в России полтриллиона рублей

— Власти Москвы могут принять новые меры поддержки малого бизнеса