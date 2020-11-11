Власти Москвы могут принять новые меры поддержки малого бизнеса

Власти Москвы обсудят новые меры поддержки малого бизнеса из-за новых ограничений по коронавирусу, заявил мэр города Сергей Собянин. Об этом пишет ТАСС.

«Мы вводили серьезные меры поддержки в предыдущие периоды, будем думать, как сейчас поддержать бизнес», — сказал Собянин.

Он подчеркнул, что торговля и услуги по сравнению с прошлым годом снизились на 3-3,5%, но в сферах общепита, гостиничного бизнеса и розничной торговли падение было существеннее.

В столице коронавирусом заразились 485 545, выздоровели 350 746, скончались 7 502 человека.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 52 млн заболевших, 36 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже 1,8 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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