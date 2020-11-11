СК Белоруссии сообщил об аресте денег, поступивших из-за рубежа для протестующих

Следственный комитет арестовал деньги, поступившие из-за рубежа для поддержки протестующих, а владелец счета в западном банке подозревается в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда республике. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

«Главным следственным управлением Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела о публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности», — подчеркнули в СК.

Ранее белорусские СМИ писали, что правоохранители блокируют счета белорусов, получивших компенсацию от инициативы BY_help. Она финансово поддерживает протестующих, в том числе выделяет средства на штрафы и адвокатов.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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