Минтруд спрогнозировал рост МРОТ до 14 176 рублей к 2023 году

Минтруд России спрогнозировал рост минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 14 176 руб. к 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра труда и социальной защиты Андрея Пудова.

«Что касается нашего расчета, 2023 год... — МРОТ, то это значение у нас прогнозируется на уровне 14 176 рублей при темпе роста в том году 105,8 соответственно, но при сохраненной доли 42», — сказал Пудов.

Ранее комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате принять в первом чтении правительственный законопроект о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. Согласно документу, эти показатели будут рассчитываться исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина — меньше). Таким образом, МРОТ вырастет на 5,5% — до 12 792 руб., а прожиточного минимума в целом по стране вырастет на 3,7% — до 11 653 руб.

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