РБК: в России зафиксирован годовой рекорд по выдаче ипотеки

Согласно предварительным оценкам организаций «Дом.РФ» и Frank RG, объем выданной в России с начала текущего года ипотеки к концу октября достиг 3,25 трлн рублей. Об этом сообщает РБК.

Такой показатель превышает объемы выданных за 2018 и 2019 годы ссуд, которые составили 3,01 трлн рублей и 2,85 трлн рублей соответственно.

Согласно прогнозам «Дом.РФ», в целом за текущий год банки могут выдать кредитов на сумму около 3,7 трлн руб.

Аналитики также отмечают, что рекорд обновила выдача ипотечных кредитов за минувший октябрь, которая составила 550 млрд рублей. Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован в сентябре в размере 504 млрд рублей.

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