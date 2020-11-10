Власти Москвы не обсуждают введение полного локдауна для ресторанного бизнеса

О введении полного локдауна для ресторанного бизнеса в Москве речи на данный момент не идет, заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

«Нет, пока дело к этому (полному локдауну ресторанного бизнеса) не идет», — ответил Немерюк на соответствующий вопрос.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел в городе новые ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В частности, с 13 ноября на два месяца останавливается работа ночных клубов, ресторанов и других развлекательных заведений с 23.00 до 6.00.

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