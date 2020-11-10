Официальный курс евро снизился до 90,36 рубля
Анна Светлова
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Официальный курс евро на 11 ноября сократился на 1,14 руб. и составил 90,3557 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.
Курс доллара понизился на 55,37 коп. и достиг 76,3978 руб.
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) уменьшилась на 81,73 коп., до 82,6789 руб.
Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».
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