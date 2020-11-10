Официальный курс евро снизился до 90,36 рубля

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Официальный курс евро на 11 ноября сократился на 1,14 руб. и составил 90,3557 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.

Курс доллара понизился на 55,37 коп. и достиг 76,3978 руб.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) уменьшилась на 81,73 коп., до 82,6789 руб.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Рубль усиливает рост к доллару и евро

Евро упал ниже 90 рублей

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов