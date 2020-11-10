Госатомнадзор заявил об отсутствии угрозы радиационной безопасности на БелАЭС

Белорусская атомная электростанция (БелАЭС) сообщила Госатомнадзору, что инцидент с отключением выработки электроэнергии не создает угрозу радиационной безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на консультанта Госатомнадзора МЧС Белоруссии Олега Соболева.

«БелАЭС проинформировала Госатомнадзор об отсутствии выработки электроэнергии. Инцидент не оказал влияния на обеспечение ядерной и радиационной безопасности», — сказал Соболев.

По его словам, «речь идет о замене оборудования четвертого класса безопасности, которое даже не стоит в Госатомнадзоре на учете по ядерной безопасности».

7 ноября в Белоруссии запустили первую атомную электростанцию. Президент республики Александр Лукашенко назвал запуск БелАЭС «историческим событием» в жизни страны. До этого белорусский лидер заявлял, что стране нужна вторая АЭС, чтобы не зависеть от поставок нефти и газа.

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