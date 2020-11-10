БелАЭС остановила выработку электричества

На Белорусской атомной станции (БелАЭС) временно приостановлена выработка электроэнергии. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на представителя информационного центра БелАЭС.

«Выработки электроэнергии на БелАЭС на данный момент нет. Накануне Минэнерго сообщило, что (для восстановления выработки электроэнергии) требуется замена определенного оборудования», — говорится в сообщении.

7 ноября в Белоруссии запустили первую атомную электростанцию. Президент республики Александр Лукашенко назвал запуск БелАЭС «историческим событием» в жизни страны. До этого белорусский лидер заявлял, что стране нужна вторая АЭС, чтобы не зависеть от поставок нефти и газа.

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