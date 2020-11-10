Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов во вторник, 10 ноября. Об этом сообщается на сайте Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.05 мск увеличился на 24 копейки и составил 76,52 рубля, курс евро повысился на 31 копейку и достиг 90,51 рубля.

Цены на нефть выросли на 0,1% — до $42,46 за баррель марки Brent.

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