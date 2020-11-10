Росатом обсуждает с Белоруссией строительство еще одной АЭС
Росатом и руководство Белоруссии обсуждают возможное строительство еще одной АЭС в стране, а также сооружение в республике исследовательского ядерного реактора. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, говорится в сообщении на сайте Росатома.
«Сейчас с руководством республики обсуждаем возможное строительство еще одной станции и исследовательского реактора», — сказал Лихачев.
в Белоруссии запустили первую атомную электростанцию. Президент республики Александр Лукашенко назвал запуск БелАЭС «историческим событием» в жизни страны.
До этого Лукашенко заявил, что стране нужна вторая АЭС, чтобы не зависеть от поставок нефти и газа.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Украина хочет внести объекты Чернобыльской зоны в список Всемирного наследия
— Росатом заявил о готовности строить вторую АЭС в Белоруссии