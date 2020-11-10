Росатом обсуждает с Белоруссией строительство еще одной АЭС

Росатом и руководство Белоруссии обсуждают возможное строительство еще одной АЭС в стране, а также сооружение в республике исследовательского ядерного реактора. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, говорится в сообщении на сайте Росатома.

«Сейчас с руководством республики обсуждаем возможное строительство еще одной станции и исследовательского реактора», — сказал Лихачев.

в Белоруссии запустили первую атомную электростанцию. Президент республики Александр Лукашенко назвал запуск БелАЭС «историческим событием» в жизни страны.

До этого Лукашенко заявил, что стране нужна вторая АЭС, чтобы не зависеть от поставок нефти и газа.

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