Работодателей в РФ обяжут обеспечивать оборудованием дистанционных сотрудников

В России работодатели будут обязаны обеспечивать сотрудников, работающих удаленно, необходимыми средствами защиты информации и техникой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправки к законопроекту об особенностях удаленной занятости.

При этом, согласно документу, за работающими удаленно сотрудниками сохранится право с согласия работодателя использовать собственное оборудование.

Законопроект о регулировании дистанционной работы был принят Госдумой в первом чтении 21 июля. Документ содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха дистанционных работников, регламентирует типы удаленной занятости, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.

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