Партнеры «Газпрома» по «Северному потоку — 2» обжаловали решение Польши

Четыре партнера российской компании «Газпром» — Shell, OMV, Uniper и Engie — обжаловали решение польского регулятора UOKiK, обвинившего «Газпром» и европейские компании в несогласованном создании совместного предприятия для реализации проекта «Северный поток — 2», сообщили ТАССв компаниях.

Польский регулятор оштрафовал «Газпром» на сумму около $7,6 млрд, европейских партнеров – на общую сумму $61 млн. Кроме того, по решению UOKiK, партнеры должны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании проекта.

В компаниях Shell и OMV заявили о несогласии с решением UOKiK. «OMV обжаловала это решение, тем самым заявив, что у него нет никаких правовых оснований», — сказали агентству в пресс-службе компании.

Ранее «Газпром» также подавал апелляцию в польский суд по защите конкуренции и потребителей на решение UOKiK.

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