Лукашенко открыл БелАЭС
Катерина Медведева
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В Белоруссии запустили атомную электростанцию. Об этом сообщает «БелТа».
Президент республики Александр Лукашенко назвал запуск БелАЭС «историческим событием» в жизни страны.
«Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент — страна становится ядерной державой», — сказал глава государства во время посещения атомной электростанции.
Предварительно Лукашенко осмотрел территорию станции с вертолета.
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