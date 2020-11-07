Россияне рассказали, сколько могут потратить на новогодние путешествия

Россияне рассказали, сколько денег из своего бюджета тратят на новогодние поездки. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

По словам 19% опрошенных, они готовы выделить от 50 до 60 тыс. рублей на путешествия в новогодние каникулы. Еще 14,5% готовы потратить от 30 до 50 тыс. рублей, столько же респондентов — от 100 до 150 тыс. рублей.

Более бюджетным поездкам (от 20 до 30 тыс. рублей) отдают предпочтение 12,4% россиян.

10,5% заявили, что могут потратить более 200 тыс. рублей, а 9,1% укладываются в 20 тыс. рублей.

Опрос проводился среди 2,7 тыс. респондентов.

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