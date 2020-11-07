Россияне рассказали, сколько могут потратить на новогодние путешествия
Катерина Медведева
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Россияне рассказали, сколько денег из своего бюджета тратят на новогодние поездки. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
По словам 19% опрошенных, они готовы выделить от 50 до 60 тыс. рублей на путешествия в новогодние каникулы. Еще 14,5% готовы потратить от 30 до 50 тыс. рублей, столько же респондентов — от 100 до 150 тыс. рублей.
Более бюджетным поездкам (от 20 до 30 тыс. рублей) отдают предпочтение 12,4% россиян.
10,5% заявили, что могут потратить более 200 тыс. рублей, а 9,1% укладываются в 20 тыс. рублей.
Опрос проводился среди 2,7 тыс. респондентов.
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