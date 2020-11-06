Новостройки в Москве подорожали за год на 15%

Московские новостройки за прошедший год подорожали на 15%. Об этом свидетельствуют данные аналитиков онлайн-сервиса по продаже недвижимости ЦИАН, передает РИА «Новости».

Согласно информации компании, к октябрю цена квадратного метра поднялась на 4% и достигла 220,7 тыс. рублей.

В старых границах Москвы средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 14% и достигла рекордных 236,3 тыс. рублей.

Новостройки в новой Москве подорожали на 24% в годовом выражении, то есть до 158,4 тыс. рублей за «квадрат».

Как отмечают аналитики, такая тенденция вызвана программой льготной ипотеки и ажиотажным спросом на жилье.

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