Минфин не планирует менять шкалу НДФЛ и налог на прибыль

Минфин России не рассматривает корректировку шкалы НДФЛ и налога на прибыль, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там отметили, что по поручению президента доходы свыше 5 млн рублей в год было решено облагать повышенным НДФЛ — 15%. Однако иных изменений пока не планируется.

«Что касается других вариантов корректировки шкалы НДФЛ, а также налога на прибыль — такие изменения в Налоговый кодекс сейчас не разрабатываются», — заявили в министерстве.

Ранее эксперты Высшей школы экономики предположили, что правительство может повысить налоговое бремя на неинвестируемые высокие личные доходы граждан и на неинвестируемые свободные средства корпораций.