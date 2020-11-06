Минфин не планирует менять шкалу НДФЛ и налог на прибыль
Валерия Исполатова
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Минфин России не рассматривает корректировку шкалы НДФЛ и налога на прибыль, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Там отметили, что по поручению президента доходы свыше 5 млн рублей в год было решено облагать повышенным НДФЛ — 15%. Однако иных изменений пока не планируется.
«Что касается других вариантов корректировки шкалы НДФЛ, а также налога на прибыль — такие изменения в Налоговый кодекс сейчас не разрабатываются», — заявили в министерстве.
Ранее эксперты Высшей школы экономики предположили, что правительство может повысить налоговое бремя на неинвестируемые высокие личные доходы граждан и на неинвестируемые свободные средства корпораций.