ПСБ и власти Чувашии планируют развивать инвестпроекты и спорт

Председатель ПСБ Петр Фрадков и Глава Чувашской Республики Олег Николаев провели в пятницу рабочую встречу, на которой обсудили поддержку со стороны банка крупных инвестиционных проектов в рамках комплексной программы социально-экономического развития республики на 2020-24 гг.

Как сообщается в пресс-релизе, поступившем 6 ноября в редакцию «Газеты.Ru», речь идет о более чем 200 проектах, из них 88 – принадлежат предприятиям промышленных отраслей, которые входят в приоритеты регионального правительства.

Отмечается, что ПСБ уже открыл кредитно-гарантийные лимиты крупным предприятиям в республике на 12 млрд рублей и почти на 3 млрд рублей – компаниям малого и среднего бизнеса.

Также в республике ПСБ участвует в реализации национальных проектов, в частности банк финансирует объекты жилищного строительства. Например, жителям республики доступны программы ПСБ с господдержкой «Семейная ипотека», «Военная ипотека», «Госпрограмма-2020».

Кроме того, на встрече представители банка и регионального правительства обсудили возможность строительства в Чебоксарах Центра уличного баскетбола международного уровня в рамках Первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ – детям».

«Регион в ближайшие годы планирует дальнейшее развитие промышленного комплекса и реализацию большого количества инвестиционных проектов, и ПСБ готов предоставить республике свой опыт, экспертизу и необходимые финансовые решения для достижения этих целей», – прокомментировал итоги встречи Петр Фрадков.

«Мы чувствуем активное участие ПСБ и в реализации наших государственных задач, но и самое главное – наше взаимодействие идет очень поступательнj», – заявил в свою очередь глава Чувашской Республики Олег Николаев.