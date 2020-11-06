Закон об удаленной работе примут до конца ноября
Карина Казанцева
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Законопроект об особенностях удаленной занятости планируется принять до конца ноября, заявил первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев. Об этом пишет ТАСС.
«Рассчитываем, что уже в ноябре Госдума сможет рассмотреть проект изменений в Трудовой кодекс во втором и третьем чтениях», — сказал Исаев.
Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.
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