Закон об удаленной работе примут до конца ноября

Законопроект об особенностях удаленной занятости планируется принять до конца ноября, заявил первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев. Об этом пишет ТАСС.

«Рассчитываем, что уже в ноябре Госдума сможет рассмотреть проект изменений в Трудовой кодекс во втором и третьем чтениях», — сказал Исаев.

Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.

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