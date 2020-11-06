Курс евро снизился на 77 копеек
Карина Казанцева
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Курс евро на выходные и понедельник снизился на 77,15 копейки — до 91,3514 рубля, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦБ.
Курс доллара уменьшился на 1,27 рубля — до 77,1875 рубля.
Стоимость январского фьючерса на нефть Brent также опустилась на 1,93% — до $40,13 за баррель.
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