Курс евро снизился на 77 копеек

Курс евро на выходные и понедельник снизился на 77,15 копейки — до 91,3514 рубля, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦБ.

Курс доллара уменьшился на 1,27 рубля — до 77,1875 рубля.

Стоимость январского фьючерса на нефть Brent также опустилась на 1,93% — до $40,13 за баррель.

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