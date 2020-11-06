Лукашенко заявил, что Белоруссии нужна вторая АЭС
Карина Казанцева
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране нужна вторая АЭС, чтобы не зависеть от поставок нефти и газа. Об этом пишет агентство «БелТА».
«Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок», — сказал Лукашенко.
Официальная церемония открытия БелАЭС, первой атомной электростанции в Белоруссии, пройдет 7 ноября.
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