Лукашенко заявил, что Белоруссии нужна вторая АЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране нужна вторая АЭС, чтобы не зависеть от поставок нефти и газа. Об этом пишет агентство «БелТА».

«Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок», — сказал Лукашенко.

Официальная церемония открытия БелАЭС, первой атомной электростанции в Белоруссии, пройдет 7 ноября.

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