Рубль теряет к доллару и евро

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Курс евро и доллара растет по отношению к рублю на открытии торгов Мосбиржи.

Доллар в начале торгов поднялся на 33 копейки, до 77,33 руб.

Евро — на 44 копейки, до 91,50 руб.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Все отметки пробиты: что будет с рублем к Новому году

Центробанк понизил курс доллара до 78,46 рубля