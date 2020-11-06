Материнский капитал с 2021 года будет проиндексирован

Замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина заявила, что размер материнского капитала с 2021 года буде проинденсирован. Об этом сообщает ТАСС.

«В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год», — рассказала она.

В настоящее время размер материнского капитала составляет 466 тысяч рублей на первого ребенка и 616 тысяч рублей на второго.

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