Материнский капитал с 2021 года будет проиндексирован
Катерина Медведева
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Замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина заявила, что размер материнского капитала с 2021 года буде проинденсирован. Об этом сообщает ТАСС.
«В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год», — рассказала она.
В настоящее время размер материнского капитала составляет 466 тысяч рублей на первого ребенка и 616 тысяч рублей на второго.
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