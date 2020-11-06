Число мечтающих о фрилансе россиян сократилось на треть в пандемию

На работу без оформления в штат готовы перейти 65% россиян, хотя год назад о таком желании заявляли 72%. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.

21% опрошенных оценил свой переход на фриланс как «очень вероятный», а 44% как «вполне вероятный». Категорически не хотят уходить из штата 11%, еще 24% считают смену формы занятости маловероятной.

По словам 19% респондентов, они не хотят уходить на внештатную работу из-за отсутствия пенсионных отчислений и невозможности получать государственные выплаты в старости. 54% россиян заявили, что фриланс связан с финансовой нестабильностью.

Стабильный доход от работы на фрилансе получают 17% опрошенных, остальные 83% признались, что не могут прогнозировать величину своего месячного дохода. Ежемесячно 50% респондентов фриланс приносит до 15 тыс. рублей, 28% — 15-30 тыс. рублей, 13% — 30-50 тыс. рублей и 9% — более 50 тыс. рублей.

Опрос проводился в ноябре 2020 года, в нем приняли участие 5,2 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет.

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