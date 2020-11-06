В Госдуме предложили направлять налоги от фастфуда на борьбу с ожирением

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил направлять деньги, полученные с налогов от заведений фастфуда, на профилактику и лечение ожирения. Об этом пишет РИА «Новости».

По словам депутата, он изучает возможность внесения поправок в Налоговый кодекс.

«Новый документ, на мой взгляд, должен отражать три основных аспекта - ограничение калорийности продуктов, налог на фастфуд и снижение уровня бедности», — сказал Менделевич.

Он подчеркнул, что только системная работа поможет сохранить здоровье людей. По его мнению, России нужен закон по борьбе с ожирением, потому что 55% граждан имеют лишний вес.

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