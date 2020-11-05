ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США решила сохранить базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, говорится в документе финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
«Комитет [по операциям на открытом рынке] решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25%», — написано в заявлении.
Как отмечается, целевой диапазон ставки планируется поддерживать пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции — целевого уровня в 2%.
«В ближайшие месяцы Федеральная резервная система увеличит свои запасы ценных бумаг, чтобы поддерживать бесперебойное функционирование рынка и способствовать созданию благоприятных финансовых условий», — добавляется в тексте.
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