В Москве не будут ужесточать требования по сотрудникам на «удаленке»

Заммэра Москвы Владимир Ефимов в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что в столице пока не планируется ужесточать требования по сотрудникам на «удаленке».

Он выразил надежду, что люди будут ответственно соблюдать все меры, предложенные властями. «Надеемся, что строгое соблюдение тех мягких ограничений, которые введены на сегодняшний момент, позволят нам не ужесточать те требования, что предписаны указом. Поэтому не хотелось бы эту цифру пересматривать», — сказал Ефимов.

Чиновник отметил, что пока предприятия ответственно подходят к переводу 30% сотрудников на «удаленку»: около 1,3 млн человек уже работают дистанционно.

«Мы видим, что предприятия ответственно подходят к ограничениям, которые введены указом мэра, это позволяет во многом сдерживать развитие ситуации, не приводит к резкому увеличению количества заболевших», — отметил Ефимов.

По его словам, только 2-2,5% предприятий нарушают введенные в Москве меры, притом грубых нарушений очень мало.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Собянин призвал не расслабляться из-за обострения ситуации с COVID-19

— Главврач: больница в Коммунарке полностью заполнена пациентами с коронавирусом

— Проценко спрогнозировал сроки третьей волны коронавируса