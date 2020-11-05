Верховная рада приняла в I чтении дефицитный госбюджет на 2021 год

Верховная рада Украины одобрила в первом чтении проект государственного бюджета на 2021 год, передает ТАСС.

В проекте заложен рост ВВП страны на 4,6% и дефицит 6% ВВП. В нем также предусмотрена инфляция на уровне 7,3%.

Принятие проекта бюджета поддержали 275 депутатов при минимально необходимых 226.

Глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что такой бюджет позволит справиться с коронакризисом, обеспечить финансовую стабильность, восстановить экономику и повысить благосостояние граждан.

При этом ряд депутатов назвали этот проект «бюджетом выживания, а не развития страны», «бюджетом катастрофы страны».

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