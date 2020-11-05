ЦБ сообщил о росте незаконного обналичивания через исполнительные листы

Объем незаконного обналичивания с использованием исполнительных листов за период с января по сентябрь текущего года вырос почти вдвое. Об этом сообщил глава департамента финансового мониторинга ЦБ Илья Ясинский, передает ТАСС.

По его словам, число подобных сомнительных операций растет постоянно. За прошедшие 9 месяцев этого года объем незаконного обналичивания увеличился в 1,9 раза.

Ясинский рассказал, что власти пытаются модифицировать законодательство, чтобы решить проблемы исполнительных листов.

Минюст России совместно с ЦБ уже подготовил соответствующий законопроект.

Ясинский выразил надежду, что в ближайшее время банки получат инструментарий, который позволит им противодействовать использованию исполнительных листов для сомнительных операций.

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